Правительство одобрило присвоение ученых званий заслуженным работникам культуры

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Заслуженные работники культуры, преподающие в организациях высшего образования Минкультуры, смогут получить звание доцента или профессора в области искусства по научным специальностям. Соответствующее постановление правительства опубликовано в пятницу на интернет-портале правовой информации.

Для этого внесены соответствующие изменения в положение о присвоении ученых званий, отмечается в документе.

Ранее звание доцента и профессора могли получить преподаватели организаций высшего образования Минкультуры, имеющие почетные звания: народный артист, народный художник, народный архитектор, заслуженный деятель искусств, заслуженный артист, заслуженный художник и заслуженный архитектор.

Звание заслуженного работника культуры присваивается за личные заслуги в развитии и широкой популяризации российской культуры, в разработке и принятии комплексных мер по сохранению многонационального культурного и исторического наследия, а также за заслуги в создании российского высококачественного исследовательского или научно-познавательного продукта в области культуры, искусства и истории.