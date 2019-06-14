Педро Альмодовар удостоен почетного "Золотого льва"

РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Статуэтку почетного "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф получит испанский режиссер Педро Альмодовар. Как объявила в пятницу дирекция Венецианского кинофестиваля, церемония награждения состоится в рамках 76-го международного фестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября.

В связи с объявлением о присуждении престижной награды Альмодовар вспомнил, что его международный дебют состоялся именно в Венеции в 1983 году с картиной "Нескромное обаяние порока" (Entre tinieblas). "Я очень взволнован и польщен. У меня прекрасные воспоминания о фестивале в Венеции", - сказал Альмодовар. В 1988 году в основном конкурсе состоялась премьера его ленты "Женщины на грани нервного срыва" (Mujeres al borde de un ataque de nervios). Фильм был удостоен премии за лучший сценарий, написанный режиссером, а затем номинирован на "Оскар" как "лучший фильм на иностранном языке".

Премию Американской киноакадемии Альмодовар получил в 1999 году за сильную картину об отношениях в мире людей нетрадиционной сексуальной ориентации "Все о моей матери" (Todo sobre mi madre). Спустя три года, в 2002 году, второго "Оскара" за лучший сценарий Альмодовору принес фильм "Поговори с ней" (Hable con ella). Он часто сотрудничал с актерами Пенелопой Круз и Хавьером Барденом, а также Антонио Бандерасом.

"Альмодовар - не только самый влиятельный испанский режиссер после Луиса Бунюэля (1900-1983), ему удалось в своих фильмах отразить Испанию постфранкистской эпохи. Темами его творческого исследования всегда являлись стремление человека к самоопределению, поиск себя. Особенно Альмодовару удаются женские образы, сильные в своей слабости, правдоподобные и трогательные", - говорится в заявлении дирекции смотра.