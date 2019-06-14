В Минобрнауки считают, что ученые звания привлекут заслуженных работников культуры в вузы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Изменения в положении о присвоении ученых званий, согласно которым заслуженные работники культуры смогут получить ученое звание доцента или профессора в области искусства по научным специальностям, привлечет деятелей культуры к преподаванию в организациях высшего образования. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее в пятницу правительство РФ внесло изменения в положение о присвоении ученых званий. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Нововведения позволяют обладателям звания "Заслуженный работник культуры", не имеющим ученой степени доктора наук или кандидата наук, получить ученое звание доцента или профессора в области искусства по научным специальностям.

"Постановление разработано Минобрнауки по поручению Дмитрия Медведева о необходимости внести изменения в порядок и критерии присвоения преподавателям организаций высшего образования Минкультуры РФ ученых званий доцента и профессора с учетом специфики их педагогической и творческой деятельности. Постановление расширяет возможности для привлечения деятелей культуры (специалистов-практиков) к преподавательской деятельности в организациях высшего образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее такое право было только у обладателей почетных званий "Народный артист", "Народный художник", "Народный архитектор", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный артист", "Заслуженный художник", "Заслуженный архитектор".

Почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" присваивается высокопрофессиональным работникам организаций, работающим в области культуры, искусства, образования, полиграфии, печати, кинематографии, радио и телевидения за личные заслуги в развитии и широкой популяризации российской культуры, в разработке и принятии комплексных мер по сохранению и приумножению многонационального культурного и исторического наследия России.

Также это почетное звание присваивается за заслуги в создании российского высококачественного исследовательского или научно-познавательного продукта в области культуры, искусства и истории, в подготовке квалифицированных кадров для российских организаций, работающих в области культуры, искусства.