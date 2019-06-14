САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской театр объявил о своем закрытии с 31 декабря нынешнего года в связи с финансовыми проблемами.

"Нас вынудила принять решение о закрытии театра невозможность развиваться в предлагаемых условиях. Мы три года прожили, самостоятельно разыскивая источники финансирования, но становиться лучше при финансовых возможностях, которые у нас есть, не представляется возможным. А деградировать мы не хотим", - сказала ТАСС художественный руководитель труппы Наталия Лапина.

Профессиональный театр был основан выпускниками Российского государственного института сценических искусств в 2016 году из актерской мастерской профессора Сергея Черкасского. Коллектив дебютировал в бывшем особняке графини Юсуповой на Литейном проспекте, 42, а год назад открыл свою Камерную сцену, завоевав признание зрителей и критики. Среди наград театра-новичка - Высшая театральная премия Санкт-Петербурга "Золотой софит", театральная премия для молодых "Прорыв", премия общества "Театрал". Театр был включен в лонг-лист Российской театральной премии "Золотая маска".

Городской театр задумывался как универсальный ансамбль, умеющий работать в традиционном ключе и готовый к любым экспериментам. Как говорится в обращении театра, появившемся в соцсетях, коллектив все это время успешно искал фонды, гранты, программы, платформы. Этих средств для театра достаточно, чтобы выживать, но недостаточно, чтобы полноценно жить и расти, говорится в обращении.

Комментируя по просьбе ТАСС этот факт, первый заместитель председателя городского комитета по культуре Александр Воронко сказал, что в нынешнем году сумма на поддержку негосударственных театров по сравнению с прошлым годом увеличена с 30 до 35 млн рублей, из которых Городской театр Наталии Лапиной получил 2 млн рублей. По 1,5 млн рублей было выделено театрам "Куклы", "Остров", "Алеко", 1 млн получил театр "Открытое пространство", 600 тысяч - театральная компания "Ковчег". Такое решение было принято на заседании специальной комиссии. Были выделены творчески активные театры.

"Я понимаю, что 2 млн рублей - это не те деньги, о которых можно говорить, что этого достаточно, но в общей тенденции нашего существования мы, насколько возможно, Городскому театру поддержку оказали. Есть театры, у которых положение намного хуже", - отметил первый заместитель председателя комитета. "Если же руководитель решает закрыть театр, то это его право", - сказал Воронко.