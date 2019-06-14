Картину Цоя "Рождение звезды" продадут на аукционе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Картина "Рождение звезды", написанная основателем группы "Кино" Виктором Цоем с друзьями, а также неопубликованные воспоминания конструктора пистолета ТТ Федора Токарева, фотография Владимира Маяковского, автографы Льва Толстого, Антона Чехова и другие лоты уйдут с молотка на аукционе "12-й стул", который пройдет 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба аукциона в пятницу.

"Собирателей современного искусства должна привлечь картина "Рождение звезды", с которой связана красивая история. Работа была написана в Рождественский сочельник 1985 года. Авторами стали три молодых, практически неизвестных тогда художника. Позже все трое вошли в историю современного российского искусства. Андрей Медведев стал известным художником, профессором рисунка Новой Академии Изящных Искусств Тимура Новикова и одним из основателей движения "Новая серьезность". "Маша-Бяша" - Лидия Шульгина - известна как художник-иллюстратор и автор детских книг. А Виктор Цой, кстати, проучившийся два семестра в художественном училище им. Серова, стал легендой русского рока", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года. Начальная цена лота - 900 тыс. рублей.

Также на торгах будет представлена вторая часть наследия семьи оружейника Федора Токарева - создателя легендарного пистолета ТТ: восьмитомные воспоминания, сделанная Токаревым в возрасте 15 лет первая самостоятельная оружейная работа, экземпляр его биографии с комментариями самого конструктора. Также на торгах представят подборку автографов Антона Чехова, Льва Толстого, Иосифа Бродского, Булата Окуджавы, Ильфа и Петрова к первому изданию "Золотого теленка". Среди других лотов - графика Эрика Булатова и Георгия Нисского. "Всего в 21 разделе каталога аукциона №16 755 лотов", - уточняют в пресс-службе.

"Интерес коллекционеров наверняка вызовет уникальная фотография улыбающегося Владимира Маяковского за бильярдным столом (1928 года) с оценкой в 90 тыс.", - отмечают в пресс-службе.