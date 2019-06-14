Рукописи русских писателей XX века представлены на выставке в музее Москвы

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Экспозиция "Литература ХХ века. Шедевры коллекции ГМИРЛИ имени В. И. Даля" открылась в пятницу в новом здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля (ГМИРЛИ) на Зубовском бульваре.

"Эта выставка открывает серию экспозиций из богатейших фондов нашего музея. Здесь несколько тематических групп, например, в первом зале мы увидим ручки, пресс-папье, письменные приборы, которые принадлежали русским классикам XX века: Ивану Бунину, Максиму Горькому и другим, дальше - уникальная коллекция книжных иллюстраций, выполненных ведущими художниками к книгам 20-30-х годов прошлого столетия. Жемчужина нашей коллекции - это выставка автографов, рукописей: просто сердце замирает, когда видишь строки, написанные рукой Николая Заболоцкого, Даниила Хармса и других классиков ХХ века", - рассказал ТАСС директор ГМИРЛИ имени В. И. Даля Дмитрий Бак.

На выставке представлены автографы известных российских писателей, а также рукописи легендарных произведений классиков литературы первой трети ХХ века: "Незнакомка" Александра Блока, "Отравленная туника" Николая Гумилева, "Собаке Качалова" Сергея Есенина, "Я и Наполеон" Владимира Маяковского, "Новый синтаксис" Валерия Брюсова, "Вопросы стихосложения" Андрея Белого, "Поэма без героя" Анны Ахматовой, записка на манжете Михаила Булгакова, "Из дома вышел человек…" Даниила Хармса и другие. Экспозиция будет работать до 15 октября 2019 года.

По словам Бака, серия выставок в новом здании музея на Зубовском бульваре будет сосредоточена вокруг литературы прошлого столетия. "Центр нашего внимания на этой серии выставок - это ХХ век, потому что этот дом постепенно будет разворачиваться в сторону создания адекватной картины истории российской литературы прошлого столетия. Реальная сложность того, что произошло с Россией и русской литературой в ХХ столетии, требует того, что у нас здесь со временем будет представлено", - добавил он.

Бак отметил, что в дальнейшем в здании планируется провести мемориальные экспозиции Ильи Ильфа, Алексея Ремизова, Осипа Мандельштама и других.

О музее

Новое здание, построенное в 1912 году, недавно открылось после капитального ремонта. Раньше это был элитный доходный дом Любощинских-Вернадских, в котором традиционно селились представители московской интеллектуальной элиты: писатели, ученые, художники, врачи, юристы. Среди них - прозаик Викентий Вересаев и политик Дмитрий Шаховской, востоковед и супруг Анны Ахматовой Владимир Шилейко и художник Дмитрий Кардовский. В здании на Зубовском бульваре поэтапно будут открываться мемориальные экспозиции, посвященные писателям прошлого столетия: тем, кто имел официальное признание (А. В. Луначарский, И. А. Ильф), авторам, гонимым режимом (О. Э. Мандельштам), и уехавшим за границу (А. М. Ремизов).

Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, крупнейший литературный музей России, готовится в 2021 году отметить свое столетие. На сегодняшний день коллекция музея составляет свыше полумиллиона единиц хранения, что позволило наполнить 11 мемориальных экспозиций, которые входят в состав учреждения. Это музеи-квартиры Достоевского, Алексея Толстого, дома-музеи Чехова, Луначарского, Герцена, Лермонтова, Пришвина (Дунино), Пастернака и Чуковского (Переделкино), а также Музей Серебряного века и музей Солженицына в Кисловодске.