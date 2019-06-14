В Госдуму поступили поправки в законопроект о борьбе с "билетной мафией"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Зрители смогут вернуть билет в театр или филармонию по схеме, действующей на железнодорожном транспорте: размер компенсации будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта. Соответствующие поправки поступили ко второму чтению законопроекта о борьбе с так называемой билетной мафией, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской.

"В отличие от положения первого чтения о том, что возврат билетов будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Минкультуры РФ, в законопроекте теперь дан дифференцированный перечень условий возврата билетов на зрелищные мероприятия, абонементов и экскурсионных путевок по инициативе посетителей", - приводит пресс-служба слова Ямпольской.

Если билет на спектакль, абонемент или экскурсионная путевка будут возвращены не позднее чем за 10 дней до мероприятия, покупатель получит его полную стоимость, следует из поправок. Половина суммы будет компенсирована, если до спектакля осталось от 5 до 10 дней, и лишь треть стоимости, если от 3 до 5 дней.

Случаи, когда зритель хочет вернуть билет менее чем за 3 дня до мероприятия, остаются "на усмотрение организации исполнительских искусств или музея", то же будет относиться к билетам, приобретенным по специальным программам и акциям.

Другая поправка, по словам Ямпольской, вводит новую норму: если зритель пропустил мероприятие в связи с болезнью и может доказать это, предоставив медсправку, стоимость билета ему возместят полностью. Тот же принцип будет распространяться на спектакли, посетить которые человек не смог из-за смерти члена семьи или близкого родственника, при наличии документального подтверждения.

Кроме того, сказала Ямпольская, в театрах, филармониях и музеях появятся невозвратные билеты - это коснется тех билетов, абонементов или экскурсионных путевок, которые продаются по акциям и специальным программам, включающим льготы и скидки. Ранее депутат поясняла, что это относится и к билетам, которые театр продает по акции пенсионерам и студентам, поскольку именно они зачастую "пачками попадают к спекулянтам и потом расходятся за огромные деньги".

Перепродажа билетов

Ко второму чтению из законопроекта уберут жесткие санкции - штраф до 300 тыс. рублей - за любую перепродажу билета. По словам главы комитета, обновленная редакция документа допускает однократную продажу гражданином приобретенного им для личного пользования билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, которая не превышает номинал.

Ямпольская добавила, что после принятия во всех трех чтениях закон должен вступить в силу к 1 сентября этого года. Второе чтение, по ее словам, может состояться уже "в ближайшие дни".

Правительственный законопроект о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, направленный на борьбу с так называемой билетной мафией - театральными спекулянтами, был принят в первом чтении в январе. Документ предлагает запретить реализацию билетов по цене выше стоимости, указанной на билете, а продавать билеты смогут только организации культуры либо уполномоченные ими лица на основании договора.