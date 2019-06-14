Эрмитаж открыл две выставки, посвященные творчеству сюрреалиста Макса Эрнста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в пятницу в Санкт-Петербурге две выставки, посвященные творчеству французского и немецкого художника ХХ века Макса Эрнста (1891-1976), который считается одним из основателей сюрреализма.

В Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа музей показал картины Эрнста из частных коллекций, а в Главном штабе представил его книги.

"Здесь есть очень маленькие картины потрясающей силы <...>. Сюрреалистов в нашей коллекции практически нет, и поэтому для нас очень важны такие выставки. Эта выставка - пример нашей постоянной работы с коллекционерам и частными коллекциями", - сказал на открытии выставки произведений художника генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Экспозиция в Новом Эрмитаже посвящена французскому периоду творчества Эрнста, когда в 1920-е годы он постепенно переходил от дадаизма к сюрреализму в поисках более поэтичного и целостного художественого образа. На выставке показаны его графические, живописные и коллажные работы. Коллажи Эрнста сыграли важную роль в утверждении сюрреалистической живописи. Он в особой манере создавал из вырезок целостный образ, который иногда повторял в живописи и графике.

Книжная выставка Эрнста из собрания Марка Башмакова включает около 30 изданий, в том числе ранние коллажные иллюстрации к стихотворениям Поля Элюара, "романы в коллажах", листы из серии "Естественная история", гравюры и литографии.