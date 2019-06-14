Фестиваль "Зеркало" открылся на родине Тарковского проектом Каспаряна "Симфоническое кино"

ТАСС, 14 июня. ХIII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" открылся в городе Юрьевце Ивановской области авторским проектом композитора Игоря Вдовина и гитариста Юрия Каспаряна "Симфоническое кино". Со сцены под открытым небом прозвучали оркестровые версии легендарных песен Виктора Цоя, сообщили журналистам в пресс-службе смотра.

"В этом году мы остановили свой выбор на экспериментальной по своей природе программе Игоря Вдовина и Юрия Каспаряна: знакомые всем и каждому композиции группы "Кино" исполнил симфонический оркестр на берегу Волги. Мне кажется, жест знаменитого кинокомпозитора Игоря Вдовина, переписавшего музыку Виктора Цоя для симфонического оркестра, очень похож на то, что мы делаем на фестивале "Зеркало", соединяя традиции авторского кино XX века с напором и энергией кинематографа века XXI-го", - цитирует пресс-служба генерального продюсера МКФ "Зеркало" Константина Шавловского.

На Георгиевской площади в Юрьевце, где расположилась концертная площадка, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, собрались тысячи горожан. Со сцены прозвучали легендарные композиции Цоя в симфонической аранжировке - "Кукушка", "Группа крови", "Хочу перемен" и другие.

Как рассказал ТАСС Шавловский, среди зрителей фестиваля - гости со всей России. "Мы в соцсетях спрашивали, откуда едут люди в Юрьевец, и выясняли невероятную географию - Москва, Ярославль, Кострома, Владимир, Ялта и даже Петропавловск-Камчатский", - сказал он.

После концерта на территории старого юрьевецкого порта состоялся показ фильма "Брат". "Выбор "Брата" в качестве фильма-открытия неслучаен - это дань уважения режиссеру Алексею Балабанову, которому в 2019 году исполнилось бы 60 лет", - добавил продюсер.

Программа кинофестиваля

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет в Ивановской области с 14 по 21 июня. В программе - более 40 кинопоказов самых актуальных фильмов мира, а также международная конференция, лекторий, книжная ярмарка и художественная выставка. Также фестивальные фильмы проедут по городам Ивановской области в рамках программы "Кино на колесах".

Фестиваль "Зеркало" учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".