Международная театральная олимпиада открывается в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Международная театральная олимпиада откроется в субботу в центре Санкт-Петербурга фестивалем уличных театров. Подобная фиеста мастеров сцены в Год театра пройдет по всей России.

"Церемония открытия олимпиады - масштабный театральный городской праздник и яркое воплощение девиза театральной олимпиады в России: "Творить, объединяя (Creating bridges)", - сказали ТАСС в оргкомитете мероприятия.

В церемонии открытия примет участие министр культуры Владимир Мединский. Россию в оргкомитете олимпиады представляет художественный руководитель Александринского театра, народный артист РФ Валерий Фокин.

Все события этого дня развернутся на площади Островского, где расположен Александринский театр, на территории от Невского проспекта до площади Ломоносова. Постановщиком церемонии выступил главный режиссер Александринки Николай Рощин в творческом дуэте с художником Алексеем Трегубовым. Зрители, по замыслу организаторов, будут вовлечены в это шоу.

Действующие лица

Театр Gajes из Нидерландов накануне сыграл в городском метро сцены из спектакля Odyssee по мотивам "Одиссеи" Гомера. Увидеть спектакль полностью можно будет в субботу на площади Островского. Еще один коллектив из этой страны - театр Close-Act покажет под открытым небом спектакль Malaya - путешествие футуристических существ в огромных металлических шарах.

Со спектаклем "Мобильный человек" выступит французский Театр "летающих барабанщиков" Transe Express. Музыканты театра на высотном кране поднимутся в небо, чтобы выполнить головокружительные трюки. Полетную тему подхватит немецкий театр Titanick, у которых в спектакле Firebirds действует группа пилотов с летательными аппаратами. Их действия будет сопровождать живой музыкой французский ансамбль Fanfare S.N.O.B.

События европейской истории включат в свою композицию артисты театра "КТО" из Польши. Эта бродячая труппа из Кракова покажет на открытии спектакль Peregrinis ("Скитальцы"), представляющий новый взгляд на возможности уличного представления.

В церемонии открытия примут участие также три российских коллектива. Московский театр "Огненные люди" представит спектакль "Цветочный корабль". Еще одна столичная труппа - "Эскизы в пространстве" - вовлечет зрителей в спектакль-шествие "Затерянный караван". В этом же динамичном жанре создан и спектакль "Декаденс", с которым выступит петербургский театр "Странствующие куклы господина Пэжо".

О театральной олимпиаде

Основной площадкой олимпиады станет Александринский театр, где спектакли представят коллективы из Германии, Нидерландов, Франции, Польши, а также российские творческие команды из Москвы и Петербурга. Мероприятия олимпиады пройдут с июня по декабрь 2019 года и объединят более 50 ведущих театральных коллективов из 21 страны.

В соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Программа года включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.