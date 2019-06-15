Режиссер Добрыгин планирует показать в интернете свой фильм "Sheena 667"

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Актер, режиссер и продюсер Григорий Добрыгин пока не хочет выпускать свой фильм "Sheena 667" с Юлией Пересильд в главной роли в широкий прокат, планируя показать его в интернете.

"С прокатом есть идеи, но пока я все еще в переговорах, - сказал Добрыгин в субботу на пресс-конференции в Сочи. - Не уверен, что этому фильму нужен широкий прокат. Сейчас я даже сомневаюсь в том, что ему нужен ограниченный прокат. Мне кажется, фильм ничего не теряет, если показывать его на интернет-платформах или по телевидению".

Картина вошла в основной конкурс 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", также она была показана на Роттердамском киносмотре. Главную мужскую роль в фильме исполнил Владимир Свирский.

Действие ленты происходит в Вышнем Волочке. Главные герои - Оля и Вадим, которые спокойно жили до прихода в их жизнь интернета. Однако в один момент Вадим находит в сети собеседницу из Америки с ником "Sheena 667", в которую влюбляется, и хочет разводиться с Олей. "И герой задумывает разрушительный побег из семьи", - сказал режиссер.

Добрыгин как актер известен по фильмам "Как я провел этим летом" и "Черная молния".