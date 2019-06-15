{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: умер режиссер Франко Дзеффирелли

Ему было 96 лет
Франко Дзеффирелли EPA/GIORGIO ONORATI
Описание
Франко Дзеффирелли
© EPA/GIORGIO ONORATI

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет - ANSA.

Новость дополняется

Теги
Италия
"Кинотавр" - 2019
Режиссер Добрыгин планирует показать в интернете свой фильм "Sheena 667"
Главную роль сыграет Юлия Пересильд
Читать полностью