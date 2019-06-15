Фильмы из России вошли в конкурсную программу Шанхайского кинофестиваля SIFF 2019

ШАНХАЙ, 15 июня. /ТАСС/. Киноработы российских режиссеров вошли в основную конкурсную программу открывшегося в субботу 22-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF), который будет проходить в мегаполисе до 24 июня. За это время поклонники кинематографического искусства получат возможность посмотреть в местных кинотеатрах несколько сотен работ со всех уголков мира.

В конкурсном разделе полнометражных работ Россия в этом году представлена фильмом российского кинорежиссера Павла Лунгина "Братство", который вышел на экраны в РФ 10 мая. В основу сюжета положена реальная история - операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины к перевалу Саланг. Еще одним включенным в конкурсную программу кинофестиваля российским фильмом, но уже в разделе короткометражных работ, стала драма под названием "Три дня Клавы Грачевой" режиссера Ивана Григолюноса. Действие картины разворачивается в 1951 году, а сюжет построен вокруг женщины, которая едет забирать своего мужа из колонии-поселения, где он провел девять лет.

Что касается внеконкурсной программы, то в различных разделах кинофестиваля на экранах шанхайских кинотеатров местные зрители получат возможность посмотреть еще 10 фильмов из России. На шанхайской площадке пройдет и мировая премьера из РФ - работа кинорежиссера Юсупа Разыкова "Танец с саблями".

Конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы. На награды в разделе полнометражных картин, помимо России, претендуют также фильмы из Индии, Италии, Казахстана, Бразилии, Мексики, Грузии, Китая, Ирана, Германии и Японии. Оценивать фильмы в этом разделе будет жюри под председательством известного турецкого кинорежиссера Нири Бильге Джейлана.

За звание лучшего короткометражного фильма на кинофестивале в Шанхае российская картина поборется с работами из Франции, Ирана, Эстонии, Испании, Китая, Великобритании, Германии, Непала и Мексики. Жюри в этом разделе возглавляет кинорежиссер из США Рауль Гарсиа.

В этом году, согласно официальным данным организаторов киносмотра, для участия в показах было подано свыше 3,9 тыс. заявок из 112 стран и регионов мира. Из них 1800 заявок поступило из 53 стран инициативы "Один пояс - один путь". В результате на кинофестиваль было отобрано около 500 работ, которые будут показаны в 47 кинотеатрах города в разделе "Панорама", где демонстрируются полнометражные, анимационные и документальные фильмы.

Впервые в международной панораме целые секции будут посвящены фильмам из Индонезии, Ирана, Индии, Таиланда и Японии. В этом году продолжатся показы киноработ в секции "пояса и пути", которая была запущена в 2015 году.

Кинофестиваль в Шанхае

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. SIFF давно перестал быть региональным мероприятием. На него съезжаются многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества. Торжественная церемония награждения победителей состоится 23 июня на сцене Шанхайского большого театра, где традиционно проходит и церемония открытия с прохождением звезд китайского и мирового кинематографа по красной ковровой дорожке.

В 2017 году фильм российского режиссера Ивана Болотникова "Хармс" получил на кинофестивале сразу два "Золотых кубка" в основном конкурсе полнометражных картин в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший сценарий". В 2018 году Россия в основной конкурсной программе кинофестиваля была представлена анимационным фильмом "Гофманиада" режиссера Станислава Соколова.