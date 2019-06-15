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"Кинотавр" - 2019

Юрий Быков поблагодарил "Кинотавр" за поддержку российских режиссеров

Режиссер представил в Сочи свой фильм "Сторож"

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Режиссер Юрий Быков привез на российский кинофестиваль "Кинотавр" в Сочи фильм "Сторож". Показ ленты прошел в субботу в Зимнем театре.

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В 2017 году Быков объявил об уходе из профессии после критики его сериала "Спящие" со стороны либеральной интеллигенции.

"Зал достаточно полный, но не полный, - посетовал со сцены режиссер. - Прежде всего хочу сказать спасибо жюри, которое не может никуда сбежать, оценивает [фильмы], за их двойной героизм спасибо. Спасибо отборщикам фестиваля, которые помогают всем нам, молодым и немолодым".

"Для меня эта картина - загадка, - продолжил он. - Я не совсем понимаю, что натворил и что с этим делать. Не знаю, как я буду дальше в профессии, но знаю точно, что буду благодарным к тем людям, которые делали эту картину".

В фильме "Сторож" сам Быков сыграл одну из ролей. Главный герой картины живет и работает в санатории, который вскоре пойдет под снос.

На счету режиссера фильмы "Дурак", "Майор", "Завод", сериал "Метод". Его ленты неоднократно участвовали в международных кинофестивалях.

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Россия"Кинотавр" - 2019
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