В Петербурге открылась Международная театральная олимпиада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург впервые в своей истории стал местом проведения Международной театральной олимпиады, на которой будут представлены спектакли 52 театров из 21 страны. Церемония открытия прошла в субботу в центре города при большом стечении публики и при участии ведущих деятелей культуры.

"Такого театрального события не было никогда в мире", - подчеркнул на церемонии министр культуры РФ Владимир Мединский. В беседе с журналистами перед открытием он напомнил, что нынешняя олимпиада проходит одновременно в двух странах - России и Японии, причем в РФ она является центральным событием Года театра.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, являющийся также художественным координатором Международной театральной олимпиады в России, подчеркнул, что в этом году она будет беспрецедентной по продолжительности, которая составит почти пять месяцев вместо традиционного одного. "Второе, что олимпиада - 52 театра из 21 страны. Третья составляющая - это то, что олимпиада выходит на страну, в регионы, такого тоже никогда не было, - сказал Фокин. - Это огромное событие, и самое главное, что Петербург создан для таких праздников, он сам как театральная декорация".

В церемонии открытия также приняли участие председатель Международного комитета театральной олимпиады Теодорос Терзопулос (Греция) и художественный руководитель театральной олимпиады в Японии режиссер Тадаси Судзуки. Оба они четверть века назад стояли у истоков этого интернационального культурного праздника.

Олимпиада началась с выступления французского театра "летающих барабанщиков" Transe Express, которые исполнили на площади перед Александринским театром "барабанную симфонию", демонстрируя виртуозную игру с элементами клоунады. В представление были вовлечены пришедшие на открытие зрители, которые с восторгом приветствовали артистов. После церемонии эстафету у французов приняли российские артисты. Праздник продолжится до позднего вечера.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.