Урин: Большой театр посвятит памяти Дзеффирелли один из знаковых оперных спектаклей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России посвятит один из своих ближайших знаковых оперных спектаклей памяти итальянского режиссера Франко Дзеффирелли, который умер в субботу в Риме. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"Большой театр выражает искренние соболезнования в связи с кончиной выдающейся личности, замечательного оперного режиссера Франко Дзеффирелли. В ближайшие дни мы определимся и один из знаковых оперных спектаклей посвятим памяти гениального мастера, - сказал он. - Дзеффирелли был абсолютно выдающейся личностью, замечательным оперным режиссером, который поставил спектакли в лучших театрах мира: в миланском La Scala, нью-йоркской Metropolitan Opera, Венской и Римской операх".

Он напомнил, что спектакли в постановке итальянца идут в этих театрах десятилетиями. "Я недавно был в Вене и видел "Богему" в постановке Дзеффирелли. Она идет то ли 30, то ли 40 лет, но спектакль до сих пор абсолютно живой и волнует зрителей", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, Дзеффирелли был одним из немногих режиссеров, умеющих раскрыть историю через актерский талант. "Сам Дзеффирелли был необыкновенно красивой личностью, он был не только красив внешне, у него была внутренняя красота. Кроме того, он потрясающе соединял в себе две профессии - профессию оперного театрального режиссера и кинорежиссера. Многие свои спектакли он сумел снять в кино, в частности "Отелло", "Травиату", "Богему", "Паяцев", поэтому огромное счастье, что эти работы Дзеффирелли сохранятся для новых поколений зрителей", - заключил генеральный директор Большого.

Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет в своем доме в Риме на старой Аппиевой дороге. Его приемные сыновья Пиппо и Лучано рассказали, что в последние месяцы состояние здоровья маэстро, страдавшего от серьезной болезни, ухудшилось. Режиссер, драматург и художник будет похоронен в родной Флоренции после прощания на Капитолийском холме в Риме.

Дзеффирелли очень любил Россию и неоднократно бывал в ней и представлял свои работы, главным образом оперные постановки, которые шли в том числе на сцене Большого театра. Он говорил, что очень ценит русское искусство, культуру и историю.