Показ фильма Григория Константинопольского закрыл конкурсную программу "Кинотавра"

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Переполненный зал Зимнего театра Сочи встречал в субботу режиссера Григория Константинопольского и его новый фильм "Гроза", который закрыл основной конкурс кинофестиваля "Кинотавр", передает корреспондент ТАСС.

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В зале присутствовали генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, глава нового Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, режиссер Владимир Хотиненко, продюсер Сергей Сельянов, актеры Юлия Пересильд, Александр Робак, Максим Виторган и многие другие.

"Я поздравляю "Кинотавр", спасибо, что позвали в конкурс", - сказал со сцены Константинопольский.

Продюсер картины Валерий Федорович пошутил, что "Гроза" - это первый фильм, в котором "режиссер не снялся даже в эпизодической роли".

В основе "Грозы" - экранизация одноименной пьесы Александра Островского. Однако действие перенесено в современное время. Главные роли исполнили Виктория Толстоганова, Любовь Аксенова, Иван Макаревич, Мария Шалаева и другие.

Предыдущий фильм Константинопольского "Русский бес" получил на 29-м "Кинотавре" приз за режиссуру. Всего в конкурсе этого года участвуют 15 картин. Победители будут названы 16 июня на церемонии закрытия фестиваля.