Жюри "Искусства кино" назвало фильм Нигины Сайфуллаевой лучшим на "Кинотавре"

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Критики из жюри журнала "Искусство кино" назвали лучшим на "Кинотавре" фильм "Верность" Нигины Сайфуллаевой с Александром Палем в главной роли. Оценки критиков опубликованы в воскресенье на сайте журнала.

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"По итогам голосования в жюри "Искусства кино" первое место получает "Верность" Нигины Сайфуллаевой", - сообщил главный редактор журнала Антон Долин. Он пояснил ТАСС, что "в голосовании участвовали критики из разных российских СМИ", сам журнал днем вручит свой приз лучшему дебюту "Кинотавра". Основные победители будут названы в воскресенье вечером на церемонии закрытия кинофестиваля. Всего в конкурсе участвовали 15 кинокартин.

"Верность" вызвала немало споров на "Кинотавре" из-за своей яркости и откровенности. Главные герои картины - супруги, врач Лена (Евгения Громова) и артист местного театра Сергей (Александр Паль). Жена подозревает мужа в измене, но мучается молча и поначалу ничем не выдает свою ревность.

Второе место критики отдали фильму "Мальчик русский" Александра Золотухина. Картина рассказывает о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Главную роль исполнил Владимир Королев.

На третьем месте - "Керосин" Юсупа Разыкова. Картина посвящена русским матерям. Фильм рассказывает о простых людях, которые учатся выживать в сложных ситуациях, любить и видеть красоту. В фильме играют Елена Сусанина, Валерий Маслов, Инна Степанова и другие.

Искусствоведческий журнал "Искусство кино" издается с 1931 года.