Григорий Константинопольский снимает современную версию "Мертвых душ"

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Режиссер Григорий Константинопольский, представивший в основном конкурсе кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи свой фильм "Гроза", работает над сериалом по поэме Николая Гоголя "Мертвые души". Об этом режиссер сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Сочи, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Мы работаем над современными "Мертвыми душами", это будет четырехсерийный сериал про сегодняшнего Чичикова", - отметил Константинопольский. Дата выхода телефильма в прокат, а также исполнители главных ролей пока не называются.

Константинопольский привез в Сочи фильм "Гроза" - экранизацию одноименной пьесы Александра Островского. Однако действие перенесено в наше время. Главные роли исполнили Виктория Толстоганова, Любовь Аксенова, Иван Макаревич, Мария Шалаева и другие.

Режиссер объяснил, почему решил экранизировать именно эту пьесу Островского. "Это лирическая вещь, но там есть тема власти денег, которая тогда начала появляться в отношениях людей". Прокат фильма пока не определен.

Константинопольский добавил, что "Гроза" всегда была одной из его любимых пьес. "Еще лет 10-12 назад я понял, что она соответствует сегодняшним отношениям людей, - пояснил режиссер. - Мы особо не меняли текст, но он был адаптирован к нашим персонажам". Режиссер отметил, что одним из главных героев фильма стал репер в исполнении Ивана Макаревича, который придумывает тексты на злобу дня и контактирует с инопланетянами.

Предыдущий фильм Константинопольского "Русский бес" получил на 29-м "Кинотавре" приз за режиссуру. Всего в конкурсе этого года участвуют 15 картин. Победители будут названы в воскресенье на церемонии закрытия фестиваля.