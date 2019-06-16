Фильм "Давай разведемся" победил на "Кинотавре" по результатам голосования зрителей

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Комедия с Анной Михалковой в главной роли "Давай разведемся" Анны Пармас, который участвует в основном конкурсе 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, стал победителем зрительского голосования.

Церемония награждения прошла в воскресенье перед закрытием фестиваля, передает корреспондент ТАСС. Лучший фильм выбирали зрители с помощью мобильного приложения "Кинотавра".

Лента выйдет в прокат осенью 2019 года. Главная героиня комедии - врач-гинеколог Маша (Анна Михалкова), от которой уходит муж. Она начинает отчаянную борьбу за него. В картине также сыграли Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина и другие.

Второе место в зрительском рейтинге заняла лента "Бык" Бориса Акопова про преступность в 1990-е годы. Третью строчку публика отдала картине "Верность" Нигины Сайфуллаевой, которая вызвала немало споров на фестивале из-за своей яркости и откровенности. Главные роли исполнили Евгения Громова и Александр Паль.

Также были объявлены призы старейшего журнала о кинематографе "Искусство кино", который традиционно отмечает лучшие дебюты, участвующие в основном конкурсе. В этом году здесь оказалось сразу два победителя - фильм актера Григория Добрыгина "Sheena 667", рассказывающий про виртуальную любовь, и картина "Бык".

Всего в основном конкурсе этого года участвуют 15 картин. Главные победители будут названы вечером в воскресенье на церемонии закрытия "Кинотавра".