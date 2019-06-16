Галину Волчек госпитализировали в связи с плановым обследованием

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель московского театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье руководитель литературно-драматической части "Современника" Евгения Кузнецова.

"Галина Борисовна была госпитализирована в субботу в связи с плановым обследованием, которое проходит в отделении кардиологии института [хирургии] им. Вишневского", - сказала Кузнецова, добавив, что ничего не угрожает здоровью худрука театра.

Галине Борисовне Волчек 85 лет. С 1989 года она возглавляет театр "Современник".