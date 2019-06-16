СИНГАПУР, 16 июня. /ТАСС/. Показом комедии "Жили-были" в Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино, организованный Общенациональной программой "В кругу семьи".

"Вероятно, и в Сингапуре, и в других странах Юго-Восточной Азии не очень хорошо представляют, что происходит с современной культурой России. Проведением "Недели русского кино" мы рассчитываем рассказать о современной культуре", - рассказал корреспонденту ТАСС президент программы Александр Ковтунец. "Перед началом фестиваля, отбирая фильмы, мы, конечно, не знали, будет ли интерес к российским картинам. Но уже сейчас, еще перед началом показов, мы видим колоссальный интерес, все места на предстоящие показы уже полностью забронированы", - сказал Ковтунец.

"Мы рассчитываем, что подобные показы станут регулярными и будут проводиться как минимум раз в год", - отметил он.

Программа фестиваля включает пять картин, выпущенные в 2017-2019 годы. Зрителям будут представлены такие фильмы как "Холодное танго" режиссера Павла Чухрая, "Я худею", который будет представлен сценаристом Константином Майером, "Солдатик" и "Последний богатырь".