Бюджет "Кинотавра" в 2019 году составил около 180 млн рублей

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Бюджет 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который завершается в воскресенье в Сочи, составил около 180 млн рублей. Об этом сообщила в воскресенье на итоговом брифинге перед закрытием киносмотра продюсер фестиваля Полина Зуева.

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

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"Статистика такова: бюджет фестиваля составил около 180 млн рублей, - сказала продюсер. - Было аккредитовано 3,5 тыс. гостей, более 200 СМИ, что нас тревожит в хорошем смысле: тревожит ажиотаж, мы переросли свой собственный размер, будем принимать меры, чтобы смогли попасть все". В прошлом году бюджет также составлял 180 млн рублей, в позапрошлом - 166 млн.

При этом Полина Зуева отметила, что зрителями фестиваля стали более 12 тыс. человек - без учета программы "Кино на площади". Также продюсер добавила, что в этом году параллельно с "Кинотавром" не проходил кинорынок, состоится ли он в следующем году - пока не известно.

"Кинотавр" открылся 9 июня. Всего в основном конкурсе этого года участвуют 15 картин. Главные победители будут названы вечером в воскресенье на церемонии закрытия.

"Кинотавр" проходит с 1990 года, с 1991 года - в Сочи. Первые 15 лет фестивалем руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году его сменил Александр Роднянский, после чего смотр отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ.

На "Кинотавре" в разные годы побеждали фильмы "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие.