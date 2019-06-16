Роднянский: организаторы "Кинотавра" в будущем обратят внимание на сериалы

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Организаторы 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который завершается в воскресенье в Сочи, планируют в дальнейшем больше внимания уделять телесериалам. Об этом сообщил в воскресенье на итоговом брифинге перед закрытием киносмотра президент фестиваля Александр Роднянский.

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

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"Будем смотреть в сторону сериалов и цифровой сферы, - пообещал он. - Кино давно двинулось за пределы традиционных платформ, мы не можем не обращать на это внимание".

В основной программе, пояснил Роднянский, сериалов не будет, но, как предполагается, на "Кинотавре", возможно, будут проводить презентации новых проектов. В этом году, к примеру, представили будущий сериал "Шторм" Бориса Хлебникова. Главные роли в телефильме исполняют Анна Михалкова и Александр Робак.

Президент фестиваля напомнил, что в рамках "Кинотавра" в этом году впервые прошел форум киношкол. По его словам, на следующем фестивале этот проект также будет развиваться. "Заранее разошлем анкеты с вопросами и к следующему "Кинотавру" будем готовы", - сказал Роднянский. В этом году в презентации приняли участие семь киношкол, как надеется президент "Кинотавра", в следующем их уже может быть "30 +".

"Кинотавр" открылся 9 июня. Всего в основном конкурсе этого года участвуют 15 картин. Главные победители будут названы вечером в воскресенье на церемонии закрытия фестиваля.

Из истории фестиваля

"Кинотавр" проходит с 1990 года, с 1991-го - в Сочи. Первые 15 лет фестивалем руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году "Кинотавр" возглавил Роднянский, после чего смотр отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры.

На "Кинотавре" в разные годы побеждали фильмы "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.