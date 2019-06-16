Церемония награждения лауреатов "Кинотавра" началась в Зимнем театре Сочи

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Тридцатая по счету церемония награждения победителей Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" началась в воскресенье в Зимнем театре Сочи, передает корреспондент ТАСС.

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По красной дорожке прошли президент фестиваля Александр Роднянский, председатель попечительского совета фестиваля Федор Бондарчук, бизнесмен Роман Абрамович, глава жюри этого года Констанин Хабенский, режиссер Алексей Учитель, актеры Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Дмитрий Дюжев, Дарья Повереннова, Павел Табаков и съемочные группы конкурсных фильмов нынешнего "Кинотавра".

Ведущей церемонии стала Юлия Пересильд. Она предложила взглянуть на "Кинотавр" как на самостоятельное произведение искусства и спросила у зала, формирует ли фестиваль отечественный кинематограф? "В чем его миссия - развлекать или беспокоить", - задала актриса риторический вопрос и объявила о начале церемонии.

Фестиваль в Сочи открылся 9 июня, 16 июня будут объявлены его лауреаты. В основном конкурсе участвовали 15 картин. Фильмом закрытия фестиваля станет "Француз" Андрея Смирнова.

"Кинотавр" проходит с 1990 года, с 1991-го - в Сочи. Первые 15 лет фестивалем руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году "Кинотавр" возглавил Александр Роднянский, после чего смотр отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры.