Гран-при "Кинотавра" удостоен фильм "Бык" Бориса Акопова

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Как выжить на "Кинотавре". Блог корреспондента ТАСС Томы Ходовой О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Такое решение приняло жюри во главе с Константином Хабенским. Картина рассказывает про преступность в России в 1990-е годы. Александр Быков по прозвищу "Бык" зарабатывает деньги любыми способами. Главные роли исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская.

Лучшим дебютом кинофестивале стал фильм Анны Пармас "Давай разведемся".

Лента выйдет в прокат осенью 2019 года. Главная героиня комедии про развод - врач-гинеколог Маша (Анна Михалкова), от которой уходит муж. Она начинает отчаянную борьбу за него. В картине также сыграли Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина и другие.

Приз имени Григория Горина за лучший сценарий достался создателям фильма "Давай разведемся".

Награда имени Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма вручена Игорю Вдовину за картину "Мысленный волк" Валерии Гай Германики. За операторскую работу отмечен фильм "Бык".

Специальный диплом жюри получил фильм "Верность" Нигины Сайфуллаевой с формулировкой "За бесконечную веру актеров в работу режиссера". Главные роли исполнили Евгения Громова и Александр Паль.

Лучшие актеры

Виктория Толстоганова и Александр Кузнецов признаны лучшими актерами на кинофестивале. Толстоганова получила приз за работу в фильме Оксаны Карас "Выше неба". Картина будет в прокате уже 27 июня. В новой ленте рассказано про проблемы семьи, в картине сыграли также Алексей Агранович и Таисия Вилкова.

"Хочу сказать спасибо "Кинотавру", который мне устроил такой подарок, спасибо, Оксана [Карас], за роль, которую ты мне доверила, спасибо всем моим прекрасным партнерам", - сказала со сцены Толстоганова.

Обладателем приза за лучшую мужскую роль, который с этого года носит имя Олега Янковского, стал Александр Кузнецов, сыгравший в фильме "Большая поэзия". "Он уже улетел в Марокко на съемки нового фильма", - сказал со сцены режиссер картины Александр Лунгин. Он, в свою очередь, получил за "Большую поэзию" приз за лучшую режиссерскую работу.

30-й "Кинотавр" открылся 9 июня, в основной конкурс входило 15 картин. Фильмом закрытия фестиваля станет "Француз" Андрея Смирнова.

"Кинотавр" проходит с 1990 года, с 1991 года - в Сочи. Первые 15 лет фестивалем руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году "Кинотавр" возглавил Александр Роднянский, после чего смотр отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры.

На "Кинотавре" в разные годы побеждали, в частности, фильмы "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского.