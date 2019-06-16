Новые "Люди в черном" возглавили российский кинопрокат по итогам выходных

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Фантастический боевик "Люди в черном: Интернэшнл" (Men in Black International) собрал 240,6 млн рублей в кинотеатрах России и других странах СНГ за первые четыре дня показа и возглавил прокат по итогам выходных. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 13 по 16 июня.

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон: из героев Marvel могли бы получиться неплохие Люди в черном

Фильм режиссера Ф. Гэри Грея, известного по работе над лентой "Законопослушный гражданин", повествует о тайном сообществе людей, контролирующем инопланетных существ на Земле и оберегающем планету от угроз извне. Картина не является продолжением трилогии "Людей в черном", однако сценарий также написан по мотивам одноименных комиксов. Главные роли исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, известные по ролям Тора и одной из валькирий в "Мстителях".

Вторую строчку в рейтинге занял мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2" (Secret Life of Pets 2) режиссера Криса Рено. Картина о домашних питомцах вышла в широкий прокат в России и других странах СНГ 30 мая, ее сборы за все время показов превысили 1,3 млрд рублей, за прошедший уик-энд мультфильм собрал более 121 млн рублей.

Замыкает тройку лента "Аладдин" (Aladdin) режиссера Гая Ричи по мотивам знаменитого мультфильма студии Disney. Картина вышла на российские экраны 23 мая, за минувшие выходные сборы киноленты составили более 75 млн рублей. Роль молодого воришки Аладдина исполнил актер Мена Массуд, принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт, а образ джинна из волшебной лампы воплотил Уилл Смит.