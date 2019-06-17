Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале "Таврида" в конце августа

СУДАК, 17 июня. /ТАСС/. Исполнители Гарик Сукачев и Сергей Лазарев примут участие в фестивале "Таврида-АРТ", который пройдет в конце лета. Об этом рассказал ТАСС в понедельник руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.

"Будут [на фестивале] абсолютно разные российские исполнители первой величины - от Гарика Сукачева до Сергея Лазарева", - сказал Першин.

Он добавил, что выступления известных музыкантов - это лишь часть обширной программы фестиваля. В рамках мероприятия также пройдут световое шоу, фейерверки, ряд фестивалей - литературный, театральный, джазовый, ночь Comedy, выставки современного искусства, открытые кинопоказы…

Першин отметил, что в рамках фестиваля будут работать восемь арт-кварталов. Как уточнили в пресс-службе проекта "Таврида", планируется организация арт-кварталов, посвященных искусству, архитектуре и дизайну, народному творчеству, музыке, кино и театру, танцам, КВН, здоровому образу жизни и волонтерству в сфере культуры.

"Самое главное - что фестиваль станет самым большим кастингом в России. Это будут кастинги как для кино и театра, так и для изобразительного искусства и музыки", - пояснил Першин.

Собеседник агентства напомнил, что арт-кварталы фестиваля будут работать с 20 по 26 августа, а программа фестиваля для зрителей пройдет в течение трех дней, 23 - 25 августа.

О фестивале и форуме

Фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и стационарный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида", создание которой будет завершено в 2022 году.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором форума является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. С июня по август состоятся шесть профильных смен, участниками которых станут, в частности, музыканты, литераторы, продюсеры, архитекторы, художники, блогеры и актеры.