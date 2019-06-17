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"Русские сезоны" пройдут в 2021 году на Корейском полуострове

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что в 2020 году будет праздноваться 120-летие православия в Корее

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Культурный проект "Русские сезоны" планируется провести в 2021 году на Корейском полуострове. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва.

"Планируется на 2021 год организация "Русских сезонов" на Корейском полуострове", - сказал российский министр.

Лавров отметил, что в 2020 году будет праздноваться 120-летие православия в Корее. "Мы обсудили возможные мероприятия, которые могут быть приурочены к этой дате", - сообщил глава российского диппредставительства.

"Русские сезоны" - масштабный проект, инициированный правительством России и министерством культуры. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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