Глеб Панфилов станет первым лауреатом фестиваля экранизаций "Читка"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Режиссер Глеб Панфилов станет первым лауреатом кинофестиваля экранизаций "Читка", он получит приз за вклад в искусство экранизации, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС продюсер фестиваля Антон Калинкин.

"Приз за вклад в искусство экранизации мы будем вручать Глебу Панфилову 20-го июня [на открытии первого фестиваля] как режиссеру, который сейчас работает над экранизацией Солженицына (фильм по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" - прим. ТАСС). Он будет первый, кто получит приз фестиваля", - сказал он.

Калинкин отметил, что фильмом закрытия фестиваля будет картина "Гроза" Григория Константинопольского.

Конкурсная программа киносмотра состоит как из готовых фильмов и сериалов, так из еще не законченных проектов в формате больших презентаций. Помимо показа фильмов на фестивале будут читать сценарии экранизаций из прошлых лет, в читке примут участие известные российские актеры. Жюри конкурсной программы возглавит режиссер, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк, снимавший сериалы "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Тихий Дон", "Ненастье". В состав жюри войдут писатели Алексей Иванов и Александра Маринина.

Первый смотр экранизаций пройдет в Москве с 20 по 23 июня.

О режиссере

Глеб Панфилов является обладателем спецприза российской кинопремии "Ника" за честь и достоинство, который режиссер разделил с Инной Чуриковой. Она сыграла главные роли практически во всех кинокартинах Панфилова - в фильмах "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса" и "Мать".