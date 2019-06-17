Эрмитаж планирует представить раннюю работу Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" в ноябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Одна из ранних работ итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли - "Мадонна делла Лоджиа" будет представлена в Эрмитаже в ноябре 2019 года в дни проведения VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ), сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В планах музея есть экспонирование этой картины, она будет представлена в дни форума", - сказал собеседник агентства.

В Эрмитаже пока не называют точных сроков и формата экспозиции. ПМКФ-2019 пройдет с 14 по 16 ноября, его основной площадкой станет Главный штаб Эрмитажа.

"Мадонна делла Лоджиа", созданная в 1467 году, является экспонатом Галереи Уффици. Она написана маслом на дереве.

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет при участии нескольких тысяч экспертов в области культуры, ожидается участие звезд театра, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, политиков, ученых. Страной-гостем 2019 года станет Китай, который предложит собственную программу.