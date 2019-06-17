Шахназаров прокомментировал упоминание несуществующей валюты в договоре "Мосфильма"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров в понедельник объяснил ТАСС упоминание несуществующей валюты в договоре аренды между киноконцерном "Мосфильм" и управлением Росимущества в Москве. По его словам, договор был заключен на 49 лет в 1996 году, когда валюта еще существовала.

"Что нам говорит Росимущество, то мы и делаем. У нас договор заключен на 49 лет - это обычная форма договора с государством, тогда были расчеты в ЭКЮ и заключали в этой единице. Как они [Росимущество] нам предписывают платить - мы оплачиваем", - сказал он.

Шахназаров отметил, что сами платежи киностудия осуществляет в рублях. "Как они нам предписывают оплачивать - мы оплачиваем. Они нам присылают предписание, мы оплачиваем в рублях, поэтому для нас не имеет значение, какая валюта написана в договоре", - добавил он.

По словам Шахназарова, "Мосфильм" не может являться инициатором перезаключения или изменения договора. "Тогда это было официально, а договор заключается на 49 лет, наверно, может быть им [Росимуществу] нужно было пересмотреть его, я не знаю, в данной ситуации не мы инициаторы. Договор заключен на 49 лет, получается, что перезаключать его надо через 49 лет", - подчеркнул директор киностудии.

Ранее стало известно, что Счетная палата по итогам проверки деятельности федеральных органов по передаче в аренду земельных участков обнаружила арендный договор между киноконцерном "Мосфильм" и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ. Эта валюта использовалась в Европе с 1979-го по 1998 год, а затем была заменена на евро.

Договор был заключен 26 апреля 1996 года и действует до сих пор. По нему арендная плата за площадь 34,4 га составляет 626,8 тыс. ЭКЮ.