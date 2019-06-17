Организаторы и жюри конкурса имени Чайковского возложили цветы к памятнику композитору

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Организаторы и члены жюри ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского в понедельник дали символический старт мероприятию возложением цветов к памятнику композитору у здания Московской консерватории, передает корреспондент ТАСС.

Алые розы к подножию памятника Петру Ильичу Чайковскому возложили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, сопредседатель оргкомитета конкурса, глава Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Московской филармонии Алексей Шалашов, ректор Московской консерватории Александр Соколов и члены жюри смотра.

"Для России очень важно, что мы родоначальники этого конкурса, - отметила Голодец. - Этот конкурс тесно связан с именем Петра Ильича Чайковского, с музыкальными традициями России, с музыкальным образованием России. Профессионалы-коллеги - Валерий Абисалович [Гергиев] и все, кто работает в команде, - очень много делают для того, чтобы доверие [к мероприятию] росло от конкурса к конкурсу".

Торжественное открытие конкурса проходит в понедельник в Большом зале консерватории. В программе вечера - сочинения Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра и обладателей Гран-при предыдущих конкурсов - пианиста Даниила Трифонова и баритона Ариунбаатара Ганбаатара.

ХVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания - с 16 по 27 июня. В нынешнем смотре впервые, помимо пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов, будут соревноваться исполнители на деревянных и медных духовых инструментах. Всего в конкурсе участвуют 228 музыкантов из 36 стран.