Голодец и Гергиев официально открыли конкурс имени Чайковского

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. ХVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского открылся в понедельник в Большом зале Московской консерватории концертом Симфонического оркестра Мариинского театра и обладателей гран-при предыдущих конкурсов - пианиста Даниила Трифонова и баритона Ариунбаатара Ганбаатара. Официальный старт "музыкальной олимпиаде" дали сопредседатели оргкомитета конкурса вице-премьер Ольга Голодец и глава Мариинского театра Валерий Гергиев, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы собрались на открытии одного из самых замечательных музыкальных событий мира. В 16-й раз здесь, в Москве, мы открываем Конкурс Чайковского, - объявила Голодец. - Мы 60 лет являемся свидетелями проведения Конкурса Чайковского, и я надеюсь, что 16-й раз будет таким же успешным, как и предыдущие, и откроет новые имена".

Вице-премьер также обратилась со словами благодарности к жюри смотра и пожелала удачи конкурсантам. К первому туру допущены 228 музыкантов из 36 стран.

Маэстро Гергиев также пожелал успеха своим "молодым коллегам". "Дай бог, чтобы они раскрылись максимально ярко в эти важнейшие для всех нас дни конкурса", - отметил он. "А теперь слово Петру Ильичу Чайковскому", - пошутил он, встав за пульт оркестра Мариинского театра. Программу праздничного вечера составили сочинения русского классика.

ХVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания - с 16 по 27 июня. Награждение и гала-концерт лауреатов пройдут 28 июня в московском концертном зале "Зарядье". На следующий день победители выступят в "Мариинском-2" в Санкт-Петербурге. В нынешнем смотре впервые, помимо пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов, будут соревноваться исполнители на деревянных и медных духовых инструментах.