Фестиваль кино Турции начался в Петербурге показом картины Османа Синава "Длинная история"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Неделя кино Турции, которая представит семь фильмов в рамках перекрестного Года культуры и туризма Россия - Турция, открылась в понедельник в Санкт-Петербурге показом картины Османа Синава "Длинная история". В киноцентре "Родина" в ходе фестиваля петербуржцев также познакомят с турецкой кухней, сообщили организаторы на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Фильмы идут на турецком языке с русскими субтитрами, - рассказал вице-консул Турции в Санкт-Петербурге Танер Арыджан. - Неделя турецкого кино проводится впервые при поддержке посольства Турции в Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге".

Петербургские зрители увидят также драмы "Мед" Семиха Капланоглу и "Желтая жара" Фикрета Рейхана, романтическую картину "Красная косынка", снятую режиссером Атифом Йылмазом по произведению Чингиза Айтматова, драму "Холод Каландара" Мустафы Кара, трагикомедию "Йозгат Блюз" Махмута Джошкуна и турецко-японскую историческую драму "Ертугрул 1890" режиссера Митсутоши Танака.

Председатель Санкт-Петербургского общества научных и культурных связей с Турцией Александр Колесников рассказал, что программа перекрестного года в Северной столице включает также фотоконкурс "Петербург глазами турок, Стамбул глазами россиян" и выставку картин турецких художников, которая пройдет на двух площадках - в художественно-промышленной Академии имени Штиглица и в отеле "Амбассадор", также вошедшем в число организаторов мероприятий.

Планируется также концерт оркестра имени В. Андреева с участием турецких солистов в петербургской Капелле, круглый стол "История и культура Турции в музейных, архивных и библиотечных хранилищах Санкт-Петербурга" и большая программа в ноябре. "В Кунсткамере обнаружен турецкий театр теней "Карагез", который был привезен 130 лет назад в качестве дипломатического подарка. Из Турции приедет специалист, и в отеле "Амбассадор" будет представлен спектакль", - сказал Колесников.

Перекрестный год культуры Россия - Турция был открыт 8 апреля в Москве министрами двух стран. Его программа включает несколько десятков мероприятий: это концерты, театральные постановки, выставки, цирковые представления. Завершится культурный год в декабре в Стамбуле выставкой из собрания Третьяковской галереи.