Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Особняк коллекционера Сергея Щукина, расположенный в Большом Знаменском переулке, нужно передать Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ). Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественном открытии выставки "Щукин. Биография коллекции" в Пушкинском музее в понедельник.

Ранее директор музея Марина Лошак неоднократно говорила, что ГМИИ рассчитывает на возможность включения в свой комплекс этого особняка. В настоящее время здание находится на балансе Минобороны. Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем. Воссоединенную коллекцию можно увидеть с 19 июня на выставке в Пушкинском музее.

"Щукин по воскресеньям всегда открывал свой дом для публики, знакомил с этой уникальной коллекцией и нередко сам проводил экскурсии. Этот особняк Щукина находится в двух шагах от Пушкинского музея. И представляете, как бы было здорово, если бы однажды это здание стало частью вот этого уникального, выдающегося музея, и на его стенах вновь висели бы произведения из коллекции Сергея Ивановича Щукина", - сказала Матвиенко.

Лошак ответила, что это - мечта музея. "А мечты ведь сбываются. Давайте вместе подумаем, что надо сделать, чтобы эта мечта была обязательно исполнена", - сказала Матвиенко.