В Москве назвали победителей конкурса поэзии "Филатов-фест"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Победителей всероссийского литературного конкурса "Филатов-фест" имени советского и российского актера, кинорежиссера, поэта и писателя Леонида Филатова назвали в Москве в понедельник. В нем приняли участие более 2 тыс. поэтов и драматургов в возрасте до 30 лет из более чем 100 российских городов, в финал вышли 14 авторов, передает корреспондент ТАСС.

Лучшим поэтом стала Полина Корицкая (Томск). Приз зрительских симпатий и сертификат на пятичасовую запись своих стихов получил Роман Сорокин (Малая Вишера, Новгородская область).

"Пятый фестиваль "Филатов-фест" - это пять лет пробивания поэзии в массы, к людям, это пять лет работы, труда, творчества, радости, счастья. Это победа людей, победа над невежеством, над самими собой. Я поздравляю всех ребят, потому что они занимаются тем, чем велит им душа. Они прорвались сквозь километры, сквозь тысячи заявок, сквозь какие-то свои дела, это победители", - сказал актер театра и кино, член жюри Анатолий Белый.

Свое поздравление финалистам в форме письма передал близкий друг Филатова, который вошел в состав жюри, Владимир Качан. Он призвал молодых людей писать стихи и "служить главным человеческим качествам". Он также высказал уверенность в том, что сам Филатов присутствует сегодня в зале.

По словам члена жюри, литературоведа Игоря Волгина, "представить Россию без поэзии невозможно", это была бы "совершенно другая страна". Он также отметил, что представленные сегодня стихи были "очень интересными", и разрыв между победителем и лауреатом приза зрительских симпатий составил "всего два балла".

В состав экспертной комиссии фестиваля также вошли такие деятели культуры, как Елена Исаева, Всеволод Емелин, Александр Вулых, Иван Охлобыстин, Михаил Полицеймако, Олег Митяев, Алена Бабенко, Евгений Бунимович и другие.

О фестивале

Всероссийский фестиваль молодой поэзии и драматургии имени Филатова "Филатов-фест" посвящен памяти актера, режиссера, драматурга и поэта Леонида Филатова. Фестиваль призван привлечь внимание к его культурному наследию, а также стать движущей силой, направленной на выявление молодых талантливых драматургов и поэтов во всех регионах России, отметили в Департаменте культуры Москвы.