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Семья Фриды Кало опровергла утверждения о существовании записи голоса художницы

Ранее сообщалось об обнаружении фрагмента радиопередачи, которая якобы была записана в 1953 или 1954 году
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© EPA/JENS KALAENE

МЕХИКО, 17 июня. /ТАСС/. Родственники художницы Фриды Кало заявили, что записей ее голоса не существует. Об этом сообщила в понедельник газета Milenio.

"Насколько известно семье Кало, записей голоса Фриды нет", - цитирует издание внучатую племянницу художницы Мару Ромеро Кало. Так она прокомментировала появившуюся ранее информацию о том, что сотрудники Национальной фонотеки Мексики обнаружили фрагмент радиопередачи, где, по их мнению, мог звучать голос художницы. Программа была записана в 1953 или 1954 году.

Фрида Кало, умершая в июле 1954 года в Мехико в возрасте 47 лет, считается одной из самых знаменитых художниц Латинской Америки. Ее кисти принадлежат такие известные работы, как "Две Фриды", "Автопортрет с обезьянкой", "Корни". На мировых аукционах картины Кало уходят за миллионы долларов.

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