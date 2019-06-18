Большой театр впервые поставил оперу-буфф Жака Оффенбаха "Перикола"

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России на Камерной сцене имени Б.А. Покровского впервые поставил оперу-буфф Жака Оффенбаха "Перикола". Во вторник состоится пресс-показ спектакля, премьерные показы которого пройдут 20-22 июня, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

По словам собеседницы агентства, постановку осуществляет режиссер Филипп Григорьян. Главный консультант постановки Илья Кухаренко, художник по костюмам Влада Помиркованая, хореограф Анна Абалихина. За дирижерским пультом - Филипп Чижевский.

По словам пресс-атташе, "Перикола" - одно из самых лирических творений Жака Оффенбаха. В основе оперы - либретто Анри Мельяка и Людовика Галеви, написанное по мотивам комедии Проспера Мериме "Карета святых даров".

"У героини комедии был реальный прототип - знаменитая перуанская актриса и певица Мария Микаэла Вильегас Уртадо (1748-1819) по прозвищу Перикола, возлюбленная вице-короля Перу Мануэля де Амата-и-Хуньета. В отличие от других персонажей подобных историй, реальная Перикола, как и ее сценическое воплощение - героиня комедии и оперы-буфф, имела сравнительно счастливую судьбу: четверть века она выступала на сцене, впоследствии вышла замуж и даже занималась благотворительностью", - рассказала Новикова.

Она напомнила, что "Перикола" Оффенбаха появилась в России всего годом позже своей французской премьеры, а конкретно - в 1869 году. Впервые была исполнена по-французски, но уже в том же году - и на русском языке, при этом под новым названием - "Птички певчие". "В завершающих оперетту куплетах странствующие артисты Пикильо и Перикола, покидая Лиму, сравнивают себя с перелетными певчими птицами", - пояснила пресс-атташе.

Любимая опера русской публики

"Русская публика сразу нежно полюбила "Периколу", и эта любовь неизменно сопровождает оперу на протяжении полутора столетий пребывания на территории нашей страны", - заявила собеседница агентства, отметив "невероятные составы ее исполнителей". "В заглавной партии после легендарной первой русской Периколы Веры Лядовой, трагически ушедшей из жизни через несколько месяцев после блистательной премьеры, выступали Анастасия Вяльцева, Любовь Орлова, Клавдия Новикова", - перечислила пресс-атташе ГАБТ.

По ее выражению, под стать главной героине были и исполнители мужских партий. Роль Пикильо исполнял Михаил Лентовский, вице-короля Перу - Федор Шаляпин, Владимир Канделаки, Евгений Евстигнеев. Отрывки из "Периколы" незабываемы в исполнении Клавдии Шульженко, Ирины Богачевой, Тамары Синявской, Елены Образцовой, Георга Отса. А среди постановщиков были такие именитые режиссеры, как Константин Александрович Марджанов и Владимир Иванович Немирович-Данченко.

Другим свидетельством любви русской публики к "Птичкам певчим" ("Периколе") Новикова назвала географию постановок. Опера-буфф шла в Санкт-Петербурге, Москве и в самых отдаленных уголках России и СССР - от Архангельска до Ашхабада, от Хабаровска, Владивостока и Благовещенска до Грозного и Тбилиси, от Екатеринбурга и Омска до Харькова и Киева.

"Однако в Большом театре она еще никогда не появлялась. Нынешняя постановка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Жака Оффенбаха, восполнит этот пробел", - сказала пресс-атташе ГАБТ.

Версия Большого

Что касается предстоящей премьеры, то, по слова режиссера спектакля Филиппа Григорьяна, которого процитировала пресс-атташе, для него "Перикола" - абсолютно свежий материал". "И Оффенбах во многом стал для меня открытием", - признался режиссер.

"Когда мы только начинали, первое, что мне попалось под руку, это, естественно, был знаменитый советский фильм "Перикола" 1984 года. Консультант постановки Илья Кухаренко в категорической форме запретил мне его смотреть. Но я сделал это - и "отравился" недели на две. Мне категорически не хотелось делать ничего, и только после того, как я послушал хорошие записи, посмотрел старые, но очень качественно сделанные европейские спектакли, вкус к работе вернулся", - поделился Григорьян.

Он сообщил, что очень доволен оркестром. "Дирижер Филипп Чижевский так заостряет эту музыку, оркестр у него звучит так выразительно", - оценил режиссер. Он также рассказал, что герои поют по-русски. Новый, очень качественный перевод сделала режиссер, либреттист и переводчик Евгения Беркович.