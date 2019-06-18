Московский театр оперетты представляет премьеру мюзикла "Ромео VS Джульетта XX лет спустя"

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр оперетты во вторник представит премьеру оригинального мюзикла "Ромео VS Джульетта XX лет спустя". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Мюзикл был написан специально для Московского театра оперетты", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в авторскую группу вошли известный российский композитор Аркадий Укупник, который впервые в своем творчестве обращается к жанру мюзикла, а также признанный драматург и поэт Карен Кавалерян, с которым театр сотрудничает много лет.

В пресс-службе отметили, что в новой оригинальной постановке неожиданные и непредсказуемые повороты сюжета переплетаются с веселыми комедийными сценами, создающими атмосферу того времени, а музыка развивает и эмоционально окрашивает возвышенно-романтические и драматические события, над которыми в качестве властителя душ и страстей царит образ самого Шекспира.

Авторы и исполнители

О том, как писался сценарий, рассказал автор либретто и стихов Карен Кавалерян. "Мы создавали мюзикл, который строится на предположении, что через два десятка лет могло бы произойти с героями, если бы финал великой трагедии был иным, а ее герои остались бы живы. Это практически сиквел "Ромео и Джульетты", драматическая и музыкальная фантазия на темы Шекспира, созданная в детективном ключе", - поделился он.

Со своей стороны, автор музыки Аркадий Укупник признался, что для него "это первый опыт работы в жанре мюзикла, и первостепенной задачей при написании музыки было выдержать его стилистику, при этом максимально приблизив звучание оркестра к шекспировским временам, и с помощью современных звуковых технологий сделать ее понятной и близкой сегодняшнему зрителю".

Режиссером-постановщиком спектакля является молодой, но хорошо известный в театральной России режиссер Алексей Франдетти. "Мы не пытаемся заново пересказать знакомую всем историю, - заявил он. - Это абсолютно новое сценическое произведение, в котором через призму музыки, стихов, с помощью современных сценографических технологий поднимаются важнейшие темы высокой любви, человеческих взаимоотношений и семейных ценностей. При этом ирония является важной актерской краской, подлинной движущей силой постановки".

По словам представителя пресс-службы, сценографию этого необычного спектакля придумал известный в России и Европе театральный художник Вячеслав Окунев, который также обозначил свой подход к постановке. "Условность музыкального театра подчеркивается условностью нашей сценографии, - пояснил он. - Выбирая для художественного решения спектакля стиль "стимпанк", нам хотелось передать эстетику Высокого Возрождения, но при этом сохранить связь с современностью. Персонажи буквально возникают из декораций, как оживающие барельефы".

"Над аранжировками и оркестровками мюзикла работала большая интернациональная команда, в состав которой вошли Дарья Новольянцева (США), Артем Брауэр (Германия), Алексей Курбатов, Александр Маслов и Олег Губанов (Россия). Музыкальным руководителем и дирижером, воплощающим замысел композитора, выступил главный дирижер Московского театра оперетты Константин Хватынец, а балетмейстером-постановщиком стала известный хореограф Ирина Кашуба, для которой данная постановка - дебют на сцене нашего театра", - проинформировали в пресс-службе.

В спектакле заняты артисты Театра оперетты Владислав Кирюхин, Александр Бабик, Дарья Январина, Василий Ремчуков, Наталия Мельник, Инара Гулиева, Элла Меркулова, Максим Катырев, Иван Викулов, Михаил Беспалов, Александр Голубев, Максим Новиков и другие, а также приглашенные артисты Дмитрий Ермак, Мария Иващенко, Анна Лукоянова, Александр Казьмин, Дан Розин и Юлия Чуракова.