В сети появилась 16-я серия нового "Простоквашино"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Мамонт из Простоквашино" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила во вторник пресс-служба киностудии.

"История эпизода подобно детективному сюжету развернется вокруг необычной находки возле дома героев. Нечто похожее на корень попадется в руки Шарику, пока тот будет вскапывать огород. Археологическая ценность в доме простоквашинцев станет новым объектом споров архе-блогера Шарика и представителя бизнеса Матроскина. Каждый из них претендует на бивень и преследует собственную выгоду от обладания находкой, а Дядя Федор готов просто так отправить экспонат в город в подарок возлюбленной девочке Оле. Кому достанется находка, кто и зачем оставил бивень в Простоквашино, станет известно в новой серии", - говорится в сообщении.

Режиссер эпизода - Софья Кравцова, а одного из героев озвучил радиоведущий Александр Плющев. В пресс-службе студии ТАСС рассказали, что в ближайших сериях "Простоквашино" появятся новые герои. "Так, совсем скоро зритель познакомится с девочкой Олей, в которую влюблен Дядя Федор", - уточнили в пресс-службе.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий. У героев появились новые голоса: Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины, но сильно осовременили сюжетные линии.