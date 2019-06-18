Сьюзен Коллинз напишет приквел к "Голодным играм"

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Американская писательница Сьюзен Коллинз работает над приквелом к трилогии "Голодные игры" (The Hunger Games). Роман, как сообщило в понедельник агентство Associated Press, выйдет 19 мая 2020 года.

В первых трех произведениях повествуется об антиутопичном государстве Панем. 74 года назад 13 округов этой страны восстали против ее столицы - Капитолия. Бунт был подавлен, а 13-й округ уничтожен. В память о тех событиях в Панеме ежегодно проводятся жестокие состязания - "Голодные игры", в которых принимают участие по два представителя от каждого из округов. По правилам состязания, из 24 его участников в живых должен остаться лишь один.

Новое произведение Коллинз будет посвящено событиям, произошедшим через 10 лет после восстания. "В этой книге я хотела исследовать природу [человека] - кто мы, что мы считаем необходимым для выживания. Период восстановления через 10 лет после войны... предоставляет героям широкие возможности для поиска ответов на эти вопросы", - приводит агентство слова писательницы.

Первый том трилогии поступил в продажу в 2008 году под названием "Голодные игры". Следующий роман - "И вспыхнет пламя" (Catching Fire) вышел годом позже, заключительная часть - "Сойка-пересмешница" (Mockingjay) - в 2010 году. Книги, ставшие бестселлерами, были переведены более чем на 50 языков.

Произведения Коллинз легли в основу четырех фильмов, снятых кинокомпанией Lionsgate. По сведениям журнала The Hollywood Reporter, в Lionsgate не исключают возможности съемки новой картины по сюжету заявленного приквела. "Мы с нетерпением ждем выхода новой книги Сьюзен. Мы общались с ней в процессе написания и ожидаем продолжения тесного сотрудничества с ней [в работе] над фильмом", - заявили изданию в кинокомпании.