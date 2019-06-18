Фестиваль абхазской культуры "Апсны" пройдет в Москве 30 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Фестиваль Абхазии "Апсны", гостей которого ждут уроки абхазского языка, дегустация вин и фотосессия в национальных костюмах, состоится в парке "Красная Пресня" в Москве 30 июня. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской абхазской диаспоры.

"Гости смогут попробовать блюда традиционной абхазской кухни, познакомиться с абхазским кинематографом и кавказской йогой. Для желающих больше узнать о культуре Абхазии будут организованы уроки абхазского языка, кулинарные и танцевальные мастер-классы, а также урок игры на барабанах "адаул", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фестивале будет организована концертная программа с выступлениями абхазских исполнителей и хореографических коллективов, среди которых музыкант Александр Шоуа, ансамбли "Амцабз" и "Алон", оперные певцы. Также гостей ждет импровизированная свадебная церемония, турнир по нардам, стрельба из лука, дегустация традиционной кухни и вин, фотосессия в национальных костюмах. Можно будет принять участие в мастер-классах по приготовлению аджинджух (чурчхела по-абхазски) и вареников. В павильоне-лектории желающие смогут узнать о горном туризме в Абхазии: трекинге, рафтинге, каньонинге, скитуре и фрирайде.

Кроме того, будет работать детская зона с аниматорами и творческими мастерскими. Детям покажут национальные абхазские игры, научат создавать поделки из ракушек и традиционные игрушки.