Проект "Кино на колесах" стартует на МКФ "Зеркало" в Ивановской области

ИВАНОВО, 18 июня. /ТАСС/. Проект "Кино на колесах" международного кинофестиваля "Зеркало" стартует во вторник в Ивановской области. За четыре дня кинокараван с фильмом "Мальчик русский" проедет по пяти малым городам региона, сообщила ТАСС PR-директор фестиваля Елена Слатина.

"Сегодня в рамках кинофестиваля у нас стартует ежегодный проект "Кино на колесах". Зрителям из Вичуги, Фурманова, Кинешмы, Юрьевеца и Кохма будет показан фильм "Мальчик русский" российского режиссера-дебютанта Александра Золотухина, выпускника мастерской Александра Сокурова. Это типичное авторское кино, повествующее о событиях Первой мировой войны. Фильм уникален тем, что ранее Первую мировую в российском кино почти никто не пытался осмыслить. Есть исключения, но все они относятся к началу XX века, когда еще снималось немое кино", - сказала собеседница агентства.

В феврале этого года фильм впервые показали в программе "Форум" Берлинского кинофестиваля. Он получил положительные отзывы зрителей. Кроме того, на минувшей неделе картину представили на Кинотавре в Сочи.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе смотра, фильма нет и, возможно, не будет в широком прокате. "Поэтому у жителей малых городов Ивановской области есть уникальная возможность его посмотреть", - сказали в пресс-службе.

Кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет в Ивановской области с 14 по 21 июня. В программе - более 40 кинопоказов самых актуальных фильмов мира, а также международная конференция, лекторий, книжная ярмарка и художественная выставка. Также фестивальные фильмы проедут по городам Ивановской области в рамках программы "Кино на колесах".

О фестивале

Фестиваль "Зеркало" учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".