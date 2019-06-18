Лауреаты конкурса им. Чайковского выступят на Фестивале искусств в Клину 30 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Победители ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского, финал которого состоится 27 июня, выступят на V фестивале искусств П. И. Чайковского в Клину, сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.

"В этом году у меня три выступления на фестивале. В одном из концертов мы не знаем имен солистов - будут выступать лауреаты конкурса Чайковского, который вчера открылся", - сказал Башмет.

Согласно афише фестиваля, выступление лауреатов состоится на закрытии смотра 30 июня в сопровождении государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

Также Башмет 22 июня представит на фестивале совместный проект с народным артистом России Евгением Мироновым "Ван Гог. Письма к брату", а 24 июня даст концерт вместе с пианистом Денисом Мацуевым. "Говорят Зальцбург - подразумевают Моцарта. Я мечтаю о том, чтобы Клин мгновенно ассоциировался с Чайковским", - отметил он.

V Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского пройдет с 21 по 30 июня в мемориальном музее-заповеднике композитора. Фестиваль проводится в рамках губернаторской программы "Наше Подмосковье" при поддержке Министерства культуры РФ.

Конкурс им. Чайковского проходит раз в четыре года. 16-ю по счету "музыкальную олимпиаду" проводят Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания - с 16 по 27 июня. Награждение лауреатов и гала-концерт состоятся 28 июня в концертном зале "Зарядье", на следующий день победители выступят в "Мариинском-2".