Трубач Кристиан Скотт и органист Ларри Голдингс станут хедлайнерами "Джазовых сезонов"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Номинант премии "Грэмми", трубач Кристиан Скотт и органист Ларри Голдингс, Валерий Сюткин и его проект Light Jazz, а также Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана станут хедлайнерами пятого фестиваля "Джазовые сезоны" 6-7 июля в подмосковных Горках Ленинских.

"В этом году великолепный состав участников - и российских, и зарубежных. Это органист Лари Голдингс, гитарист Петер Бернстайн и барабанщик Билл Стюарт. Также выступит один из лучших трубачей современности - Кристиан Скотт", - сообщил Бутман во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева подчеркнула, что фестиваль отмечает в этом году первый юбилей. "Я хочу поделиться ощущением счастья, я надеюсь, что вы на фестивале сможете это пропустить через себя. Мы вас очень ждем на всех фестивальных площадках в Подмосковье", - добавила она.

Скотт - нью-йоркский трубач родом из Нью-Орлеана. Его дебютный диск Rewind That 2006 года был номинирован на премию "Грэмми" как лучший альбом современного джаза. В 2017 году Скотт выпустил серию альбомов, посвященных столетию выхода первых джазовых пластинок. Заключительный альбом серии - The Emancipation Procrastination - был номинирован на "Грэмми" как лучший инструментальный альбом современности.

Голдингс с 1991 года выступает в составе трио с гитаристом Бернстайном и барабанщиком Стюартом. Голдингс также сотрудничал с такими артистами, как Масео Паркер, Трейси Чепмен, Джим Холл, Джон Скофилд и Чарли Хейден, хорошо известен как кинокомпозитор.

В лайн-апе фестиваля также группы Guru Groove Foundation и Under Influence, трио Андрея Кондакова, квинтет Игоря Бутмана, ансамбль Давида Голощекина, басист Алекс Ростоцкий и его группа. Гостей фестиваля также ждут в мастер-классы, лекции и конкурсы.