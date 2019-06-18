"Геликон-опера" представит оперу "Иоланта" на Фестивале искусств Чайковского в Клину

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Московский музыкальный театр "Геликон-опера" 23 июня покажет свою недавнюю премьеру - оперу Петра Ильича Чайковского "Иоланта" - на V Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС худрук театра Дмитрий Бертман.

"В Клину мы в этом году будем играть "Иоланту" - наш новый спектакль в постановке Сергея Новикова. Дальше у нас Коломна и Серпухов, два потрясающих города, где мы играем спектакли у стен монастырей. В этом году будет "Мазепа" Чайковского", - сказал Бертман.

Премьера "Иоланты" с успехом прошла на сцене "Геликона" с 17 по 23 мая. Показ в Клину пройдет на открытой сцене. В главных партиях выступят Ольга Щеглова (Иоланта), Игорь Морозов (Водемон), Михаил Гужов (Король Рене), Дмитрий Янковский (Эбн-Хакиа) и другие артисты "Геликон-оперы". Вместе с ними выступят артисты хора и музыканты симфонического оркестра под управлением народного артиста России Евгения Бражника.

Первое исполнение оперы "Иоланта" состоялось в декабре 1892 года в Мариинском театре. В основу произведения легла драма датского драматурга Генриха Герца "Дочь короля Рене". Главная героиня - Иоланта - слепа, но не знает о своем недуге, строжайше запрещено о нем рассказывать и всем обитателям замка. Даже узнав от случайно оказавшегося в замке рыцаря Водемона о своей неспособности видеть свет, Иоланта не проникается желанием прозреть, так как выросла в гармонии и без дара зрения. Желание излечиться в ней просыпается только под угрозой казни Водемона, которого она успела полюбить всем сердцем.

V Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского пройдет с 21 по 30 июня в мемориальном музее-заповеднике композитора. Фестиваль проводится в рамках Губернаторской программы "Наше Подмосковье" правительства Московской области при поддержке Министерства культуры РФ.