Русский ПЕН-центр объявил короткий список премии имени Фазиля Искандера

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Оргкомитет международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявил короткий список финалистов престижной награды в номинациях "Поэзия", "Проза", "Киносценарии и драматургия". Об этом сообщили во вторник ТАСС в Русском ПЕН-центре.

"В короткий список мы старались отобрать лучшие и наиболее характерные для нынешней литературы произведения. В списке и молодые писатели, и те, кого можно смело назвать современными классиками", - сказал председатель оргкомитета премии, вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев.

В короткий список вошли, в частности, Сергей Белорусец, Евгения Декина, Владимир Делба, Ирина Евса, Анатолий Курчаткин, Артемий Леонтьев, Владимир Пучков, Евгений Чигрин, Александр Чанцев. Всего 15 номинантов.

В жюри премии вошли Евгений Попов (председатель), Александр Городницкий, Максим Гуреев, Борис Евсеев, Марина Кудимова, Эдуард Русаков. Вручение премии состоится в октябре 2019 года.

Премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. Правом номинирования на премию обладают члены Русского ПЕН-центра, каждый из них может выдвинуть произведение одного автора только на одну из номинаций. Победители получат денежное вознаграждение.

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился в 1929 году в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники - "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) - получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир". Среди известных произведений Искандера роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повести "Человек и его окрестности", "Стоянка человека", рассказ "Тринадцатый подвиг Геракла". Писатель умер в Москве 31 июля 2016 года.