Алла Пугачева даст концерт в Минске 2 ноября

"Новое шоу примадонна приурочила к своему юбилею, и ей снова есть, о чем рассказать своим поклонникам, - говорится в опубликованной афише. - В год своего 70-летия, словно возвращаясь к истокам, Алла Пугачева выступит в Минске так, как когда-то начинала: только она и зритель, лицом к лицу".

Отмечается, что певица даст большой сольный концерт в Минске после почти десятилетнего перерыва.

Концерт пройдет под названием "Алла Пугачева. P. S." - как и в Москве 17 апреля, в который вошли и новинки, и хиты прошлых лет. Вечер был посвящен 70-летию певицы, который она отметила 15 апреля.

Пугачева - лауреат Государственной премии РФ (1995), певица и актриса. Исполнительница песен "Миллион алых роз", "Арлекино", "Эй вы, там, наверху!" и многих других, вошедших в золотой фонд российской музыки.