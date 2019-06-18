Голодец поздравила победителей Дельфийских игр в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец провела встречу с победителями молодежных Дельфийских игр России во вторник в Москве.

"Я вас поздравляю ребята, вы молодцы, это очень важное соревнование, которое проходит уже много лет, и то, что достигнуты какие-то результаты, - это огромная заслуга, прежде всего, ваша, ваших педагогов, ваших родителей", - сказала она.

Встреча прошла в формате диалога. Победители рассказывали о своем опыте участия в играх, отвечали на вопросы Голодец, играли на музыкальных инструментах и исполняли композиции. Голодец подчеркнула, что в каждом из присутствующих "есть талант". Она также отметила, что мероприятие доставило ей "огромное удовольствие", поскольку ей "очень приятно общаться с яркими людьми".

Молодежные Дельфийские игры России - соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, в этом году они прошли в рамках Года театра в России и Года народного творчества в Ростовской области. Участники выступили в 49 номинациях (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и т. д.). Всего в играх участвовало 2459 человек - представители всех 85 субъектов из восьми федеральных округов России. Мероприятие прошло под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.